Eine Torte mit Appell hat der Wernigeröder Konditormeister Michael Wiecker für die Grüne Woche in Berlin kreiert. Mit dem süßen Naschwerk will er auf die Situation von Handwerks- und Wirtschaftsunternehmen in Sachsen-Anhalt aufmerksam machen.

Berlin/Wernigerode. - Diese Torte ist nicht zu übersehen: 20 Kilogramm ist sie schwer und mit zwei mal 1,2 Metern fast so groß wie ein Bett. „Zwei Leute haben sie den ganzen Sonntag über gebacken und dekoriert“, berichtet der Wernigeröder Konditormeister Michael Wiecker. Das zuckersüße Schmuckstück ist nicht etwa in der Auslage seines Cafés zu finden, sondern in Berlin. Es ist ein Appell an diejenigen Politiker, die bei Bundestagswahl am 23. Februar antreten.