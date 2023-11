In einer Studie hat das Land untersuchen lassen, in welchem Ort das zentrale Besucherzentrum für das Grüne Band der Erinnerung entstehen soll. Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse liegen nun vor.

Stapelburg. - Wo wird das Besucherzentrum für das Grüne Band der Erinnerung gebaut? Neun Orte in der Nähe der früheren deutsch-deutschen Grenze haben sich als zentraler Anlaufpunkt angeboten. Das Land hat eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welcher Standort am besten geeignet ist. Die Ergebnisse liegen vor – und sorgen in der Gemeinde Nordharz für Jubel.