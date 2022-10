Gruselhof öffnet in Veckenstedt im Harz

Veckenstedt - Nebel dringt durch die Dunkelheit, Lichter flackern auf – und geben den Blick auf blutverschmierte Gestalten preis. Nein, was sich der Freundeskreis um Andrea Spindler, Anja Pitz, Marcel Feuerstack und Antje Feuerstack hat einfallen lassen, ist nichts für schwache Gemüter. Wer aber Horrorfilme liebt, ist am Sonntag (30. Oktober) in Veckenstedt an der richtigen Adresse.