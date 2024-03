Guide Michelin Deutschland 2024 Robin Pietsch wieder erfolgreich: "Zeitwerk" in Wernigerode behält Guide Michelin-Stern

2023 wurden mit dem Speiseberg in Halle sowie dem Pietsch und dem Zeitwerk in Wernigerode drei Restaurants in Sachsen-Anhalt mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Am 26. März wurden in Hamburg erneut die begehrten Sterne des Guide Michelin vergeben.