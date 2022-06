Gymnasiasten aus Wernigerode punkten mit Idee für Einkaufsapp

Einmal Business-Luft schnuppern – ein jährlicher Schülerwettbewerb in Sachsen-Anhalt macht es möglich. Das Gymnasium Stadtfeld aus Wernigerode hat ordentlich abgestaubt.

Wernigerode - Tüfteln, um die Ecke denken und immer wieder das Konzept verbessern: Das haben Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt in den vergangenen Monaten hinter sich gebracht. Für den Schülerwettbewerb futurego konnten sie eine Firmenidee einwickeln und diese bis zum Konzeptpapier und Werbevideo umsetzen. Mehr als 800 Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt meldeten sich in diesem Jahr für den Wettbewerb an.