Vertreter des Gymnasiums Thale haben am Rande der Kreistagssitzung am Mittwochabend in der Aula der Gröpertor-Sekundarschule in Halberstadt für den Erhalt ihrer Bildungseinrichtung demonstriert. Die Abgeordneten stellten die Weichen für den Erhalt – das Thalenser Gymnasium wird Außenstelle von Blankenburg. Foto: Sandra Reulecke

Das Europagymnasium in Thale wird ab kommendem Schuljahr als Außenstelle des Blankenburger Thie-Gymnasiums geführt.

Halberstadt/Thale l Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel: Spätestens wenn in Stadtrats- oder Kreistagssitzungen über die Zukunft von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Kliniken zu entscheiden ist, formiert sich öffentlicher Protest. So auch am Rande der Sitzung des Kreistags am Mittwoch (1. Juli) in der Aula der Gröpertor-Schule in Halberstadt: Schüler, Eltern und Lokalpolitiker aus Thale entrollen Plakate, um ihrer Forderung des Erhalts ihres Europagymnasiums „Richard von Weizsäcker“ Nachdruck zu verleihen.

Um das Weizsäcker-Gymnasium zu erhalten, wird es ab kommendem Schuljahr als Außenstelle des Thie-Gymnasiums in Blankenburg geführt. Dies zurren die Abgeordneten bei lediglich vier Enthalten fest.

Damit findet ein wochenlanger Kampf für das Weizsäcker-Gymnasium einen öffentlichen Schlusspunkt.

Blankenburgs Stadtoberhaupt Heiko Breithaupt (CDU) versichert den Abgeordneten, die Tradition beider Schulen zu erhalten. Henning Rühe, Chef der Bürgerfraktion, macht generelle Probleme in der Schulentwicklung geltend und sieht im landesweiten Lehrermangel den Grund für Schulschließungen.

