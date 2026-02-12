weather schneeregen
Sanierung von Schulstandort Heltauer Platz Gymnasium Wernigerode vor großen Veränderungen: Westerntor-Gebäude soll  schließen

6,3 Millionen Euro fließen ins Gymnasium Wernigerode. Der Standort am Heltauer Platz wird grundlegend modernisiert. Aber: Das Gebäude am Westerntor soll aufgegeben werden. Was das für den traditionsreichen Standort bedeutet.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 13.02.2026, 13:51
Das Gebäude am Westerntor (ehemals Gerhart-Hauptmann-Gymnasium) ist einer von noch drei Standorten des Gymnasiums Wernigerode. Es steht vor dem Aus. Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Mit 6,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur will der Landkreis Harz das Haus am Heltauer Platz des Gymnasiums Wernigerode auf Vordermann bringen. Danach soll aber der Hauptstandort der Schule an der Westernstraße geschlossen werden.