Gymnasium Wernigerode vor großen Veränderungen: Westerntor-Gebäude soll schließen
6,3 Millionen Euro fließen ins Gymnasium Wernigerode. Der Standort am Heltauer Platz wird grundlegend modernisiert. Aber: Das Gebäude am Westerntor soll aufgegeben werden. Was das für den traditionsreichen Standort bedeutet.
Aktualisiert: 13.02.2026, 13:51
Wernigerode. - Mit 6,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur will der Landkreis Harz das Haus am Heltauer Platz des Gymnasiums Wernigerode auf Vordermann bringen. Danach soll aber der Hauptstandort der Schule an der Westernstraße geschlossen werden.