Mit Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen will der Landkreis Harz seine Schulen sanieren. Dass damit ein traditionsreicher Standort eines Gymnasiums aufgegeben werden soll, sorgt bereits für Fragen.

Millionen für marode Schulen im Harz – doch ein historischer Gymnasium-Standort soll verschwinden

Das Gebäude am Heltauer Platz des Gymnasiums Wernigerode - die ehemalige Wilhelm-Raabe-Schule – soll für mehr als sechs Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden.

Landkreis Harz. - Gut 68 Millionen Euro erhält der Landkreis Harz aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes. Knapp die Hälfte des Geldes ist bereits verplant – mit fast 18,8 Millionen soll der Großteil in die Sanierung von maroden Schulgebäuden fließen.