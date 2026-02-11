Investitionsoffensive dank Infrastruktur-Sondervermögen Millionen für marode Schulen im Harz – doch ein historischer Gymnasium-Standort soll verschwinden
Mit Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen will der Landkreis Harz seine Schulen sanieren. Dass damit ein traditionsreicher Standort eines Gymnasiums aufgegeben werden soll, sorgt bereits für Fragen.
11.02.2026, 07:30
Landkreis Harz. - Gut 68 Millionen Euro erhält der Landkreis Harz aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes. Knapp die Hälfte des Geldes ist bereits verplant – mit fast 18,8 Millionen soll der Großteil in die Sanierung von maroden Schulgebäuden fließen.