Im Wernigeröder Bürgerpark wird am Sonntag, 11. August, ein Kinderfest gefeiert. Was die Veranstaltung, zu der die Volksstimme und die Harzsparkasse einladen, mit dem Zauberlehrling Harry Potter zu tun hat.

Wernigerode. - In exakt einem Monat ist es so weit: Die Volksstimme und die Harzsparkasse laden zu einem Kinderfest in den Bürgerpark in Wernigerode ein. Gefeiert wird am Sonntag, 11. August. Und dieser Tag verspricht magisch zu werden, kündigt das Veranstaltungsteam an.

„Auf der Bühne wird es eine Zauberlehrstunde à la Hogwarts gezeigt“, erläutert Bürgerpark-Mitarbeiterin Kati Müller. Die Kinder werden nicht nur Zaubertricks zu sehen bekommen, sie dürfen sich auch selbst einmal ein bisschen wie Harry Potter fühlen und den Zauberstab schwingen.

In neue Rollen schlüpfen – das wird auch an anderen Stationen möglich, die für diesen Tag im Bürgerpark aufgebaut werden. Es gibt zwei Schminkstände und einen, an dem sich die Besucher Glitzer-Tattoos verpassen lassen können. Außerdem dürfen sich die Jungen und Mädchen auf eine Holzeisenbahn, ein Glücksrad und Ballontiere freuen. Zum Austoben gibt es mehrere Spielplätze und Attraktionen wie Rutschtürme im Park und auch tierische Bewohner freuen sich auf Besucher.

Das Kinderfest, bei dem 2.500 bis 3.000 Gäste erwartet werden, findet bereits zum zehnten Mal statt. Los geht es um 14 Uhr. Rund um den Bürgerpark gibt es ausgewiesene Parkflächen.