Gernrode - Ein Waldbrand bei Gernrode hat am Samstag mehr als 130 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Nach den beiden Feuern am Brocken war es der dritte Brand binnen weniger Tage. Ausgebrochen ist er in Gernrode im Bereich des ehemaligen FDGB-Ferienheims Fritz Heckert und Osterteich neben den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen (HSB).