Harz-Gebirgslauf muss 2025 eine Lücke in Leichtathletik-Abteilung schließen

Sportverein in Wernigerode

Die 46. Auflage des Harz-Gebirgslaufs lockte 2024 3.383 Starter auf die Strecken an der Himmelpforte bei Wernigerode.

Wernigerode/mg. - Die 47. Auflage des Wernigeröder Silvesterlaufs ist mit einem Teilnehmerrekord geendet. Was die Organisatoren vom Verein Harz-Gebirgslauf 1978 für das neue Jahr planen, verrät der stellvertretende Vorsitzende und Marketing-Chef Dietmar Ristau im Kurz-Interview mit Reporter Holger Manigk.

Welche Ziele für 2025 haben Sie sich für den Harz-Gebirgslauf gesetzt?Dietmar Ristau: Hauptziel für den 47. Harz-Gebirgslauf ist es, diesen in der gleichen Qualität wie im vergangenen Jahr anzubieten. Gleichzeitig wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg im Nachwuchs der Abteilung Leichtathletik fortsetzen. Diese beiden Ziele zu erreichen, wird schon schwer genug.

Dietmar Ristau ist Marketing-Chef des Harz-Gebirgslaufs. Foto: Johanna Ahlsleben

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie dabei?Herausforderungen gibt es 2025 genug. Um die Ziele zu erreichen, müssen wir sicher noch einige Partner gewinnen, die uns finanziell unterstützen. Was sicher aktuell nicht so einfach sein wird.Des Weiteren hat sich Peter Simm als Leichtathletik-Abteilungsleiter in den verdienten Ruhestand begeben. Auch diese Lücke zu schließen muss uns gelingen, damit wir 2025 den hohen Leistungsstand bei den Leichtathleten halten können.

Was wünschen Sie sich persönlich für das neue Jahr?Persönlich wünsche ich mir, weiterhin gesund zu bleiben, um mich aktiv im Sport und in die Gesellschaft einzubringen. Wenn ich mir noch was wünschen könnte, dann, dass sich Menschen zuhören. Und sich dann ein Urteil bilden.