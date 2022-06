Harzdrenalin: Familientag ohne Ultrashot, aber mit Turm und 5-D-Kino

Mit einem Familientag an der Rappbodetalsperre weiht das Unternehmen Harzdrenalin feierlich das Katapult Ultrashot und den Aussichtsturm Solitair ein.

Rübeland - Der Motor streikt. Nichts geht mehr am Ultrashot, der jüngsten Attraktion von Harzdrenalin an der Rappbodetalsperre bei Rübeland. Dabei sollte das Katapult am Sonntag beim großen Familientag offiziell eröffnet werden. Aufgeben ist aber nicht: „Wir ziehen trotzdem durch. Wir haben ja noch mehr zu bieten“, sagt Maik Berke, der mit Bruder Stefan bei Harzdrenalin die Geschäfte führt.