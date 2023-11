Motive von beliebten Sehenswürdigkeiten „Harzer Goldmünzen“: Firma stellt Sammel-Medaillen für Touristen und Einwohner her

Als Erinnerung an ein beliebtes Ausflugsziel in der Region: Zwei Unternehmer mit Sitz in Trautenstein vertreiben Souvenir-Medaillen mit Motiven von touristischen Sehenswürdigkeiten im Harz.