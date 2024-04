Stapelburg. - Im in Stapelburg ansässigen Verein „Kinderhilfe für Siebenbürgen“ laufen derzeit die Vorbereitungen für den nächsten Transport nach Siebenbürgen. Darüber informierte Susanne Blank vom Vorstand des Vereins in einer Mitteilung an die Volksstimme.

Vorbereitet wird der nächste Ostertransport, der schon eine langjährige Tradition hat und neben den Weihnachtstransporten alljährlich von Stapelburg aus in Richtung Siebenbürgen geht. Im Gegensatz zu dem in Deutschland gefeierten Osterfest ist im orthodox geprägten Rumänien erst am 5. Mai Ostersonntag. Und deshalb soll der neue Hilfstransport erst zum Monatsende hin in Richtung Rumänien starten.

Spenden noch bis Ende April

Bis dahin werden in Stapelburg noch Sachspenden entgegengenommen. Und dabei planen die Helfer etwas ganz Besonderes für die Kinder in Sibiu und Umgebung.

„In diesem Transport sollen - neben vielen weiteren Sachspenden - für 1.100 Kinder Tüten mit Süßigkeiten mitgenommen werden. Das bedeutet, dass jedes Kind von unserem Hilfsteam vor Ort um meine Schwester Jenny Rasche eine große Tüte mit gemischten Oster-Süßigkeiten überreicht bekommen soll“, sagt Susanne Blank und gibt Hinweise zu den Spendenmöglichkeiten. „Wir freuen uns über jede Art der Süßigkeiten-Spende, die bis zum 18. April bei der Kinderhilfe für Siebenbürgen, Grefenstraße 8, in Stapelburg abgegeben wird. Gern können dafür die erfahrungsgemäß teils stark reduzierten Angebote der Supermärkte nach Ostern genutzt werden. Und wer noch vor dem deutschen Osterfest Spenden abgibt, der kann gern eine Osterdeko mitnehmen, die von den Roma-Kindern in den von der Hilfsinitiative unterhaltenen Kinderheimen in Siebenbürgen gebastelt worden sind“, so Susanne Blank.

Der große logische Aufwand, der mit dem Packen der Süßigkeiten-Tüten und der Organisation des Hilfstransports einhergeht, kann von den Ehrenamtlichen des Vereins nicht allein bewältigt werden. Aus diesem Grund gibt es Helfer, die – teils schon seit Jahren – schwerpunktmäßig unterstützen. „Beim Packen der Tüten hilft uns wieder eine Sozialassistenten-Klasse von der Diakonie aus Elbingerode. Und zum Verladen haben wir schon seit Jahren feste Helfer, die eigens an dem Tag nach Stapelburg kommen, an dem der große 40-Tonner gepackt wird“, berichtet Susanne Blank.

Auch Sachspenden möglich

Übrigens: Wenn nach dem Zusammenstellen der 1.100 Süßigkeiten-Tüten noch Naschwerk übrig ist, dann wird dies ebenfalls mit nach Rumänien genommen. „Nach oben ist keine Grenze gesetzt. Was übrig ist, wird an Kinder verteilt, die sonst nicht in unserem Programm sind, aber dennoch sehr bedürftig sind“, die Stapelburgerin.

Doch nicht nur Süßigkeiten werden aktuell angenommen. Im Lager des Verein ist noch Platz für weitere Sachspenden. Aktuell werden noch Kinderkleidung, Decken und Kissen aller Art, Bettwäsche und Handtücher angenommen.

Der Verein „Kinderhilfe für Siebenbürgen“ hilft seit über 20 Jahren Kindern in Rumänien. Mehr als 400 Roma-Familien mit mehr als 1.100 Kindern werden kontinuierlich mit Lebensmitteln versorgt. Zudem werde die Wohnsituation verbessert und die medizinische Versorgung sichergestellt. In drei Nachmittagsprogrammen bekommen 175 Kinder aus sehr armen Familien ein Mittagessen und Hilfe bei Hausaufgaben. In den sieben Kinderheimen des Vereins werden 54 Kinder liebevoll umsorgt.

Wie und wo gespendet werden kann

Die Öffnungszeiten der Annahmestelle in Stapelburg, Grefenstraße 8 sind:Montag: 10 – 16 UhrDienstag: 10 – 18 UhrMittwoch: 8 – 16 UhrDonnerstag: 10 – 18 UhrFreitag: 10 – 18 UhrSamstag: 9 – 12 UhrSonntag geschlossen

Kontakt über die Mailadresse info@romakinderhilfe.de oder telefonisch über Festnetz (039452) 4883

Spendenkonten:Sparkasse: IBAN: DE16810520000300645961; BIC: NOLADE21HRZVolksbank: IBAN: DE65800635085100270100; BIC: GENODEF1QLB PayPal: paypal@romakinderhilfe.de