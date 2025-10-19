Die Harzer Schmalspurbahnen brauchen Investitionen von hunderten Millionen Euro. Das Problem trifft auch am Unternehmen beteiligte Kommunen wie Wernigerode. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse, was auf die Harz-Stadt zukommt.

Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: Wernigerode muss erneut tief in die Tasche greifen

Eine Dampflok der Harzer Schmalspurbahnen steht am Hauptbahnhof in Wernigerode.

Wernigerode. - Der enorme Investitionsbedarf bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) lässt viele Wernigeröder um die Touristenattraktion bangen - und die finanziellen Folgen für die Stadt. Immerhin befindet sich in ihr der Hauptsitz des Unternehmens. Nun steht fest, wie viel Geld die Kommune zusätzlich zuschießen soll.