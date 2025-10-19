Touristenattraktion HSB braucht Millionen Euro Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: Wernigerode muss erneut tief in die Tasche greifen
Die Harzer Schmalspurbahnen brauchen Investitionen von hunderten Millionen Euro. Das Problem trifft auch am Unternehmen beteiligte Kommunen wie Wernigerode. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse, was auf die Harz-Stadt zukommt.
Aktualisiert: 20.10.2025, 11:56
Wernigerode. - Der enorme Investitionsbedarf bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) lässt viele Wernigeröder um die Touristenattraktion bangen - und die finanziellen Folgen für die Stadt. Immerhin befindet sich in ihr der Hauptsitz des Unternehmens. Nun steht fest, wie viel Geld die Kommune zusätzlich zuschießen soll.