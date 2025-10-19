Die Premiere von Wear-Share in Halberstadt musste verschoben werden. Das sind die Gründe dafür und verschoben ist nicht aufgehoben. So geht es weiter.

Bei den Mühlenspatzen in Anderbeck steht schon ein Kids Schrank. Von links nach rechts: Christin Hinz, Trust René Telemann (Baby), Lisa-Marie Anton, Kita-Leiterin Sassi Schulze und Rosaenna Fahldieck.

Halberstadt - Seit einem halben Jahr gibt es Wear-Share im Landkreis Harz. Am 8. Oktober wollte die Initiative ihr erstes Standbein in Halberstadt aufstellen. Doch die Premiere in der Kita Waldblick in der Westerhäuser Straße musste verschoben werden.