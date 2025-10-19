Umweltschutz im Harz Kinderkleider kostenlos: Wear-Share Premiere in Halberstadt am 27. Oktober
Die Premiere von Wear-Share in Halberstadt musste verschoben werden. Das sind die Gründe dafür und verschoben ist nicht aufgehoben. So geht es weiter.
19.10.2025, 13:30
Halberstadt - Seit einem halben Jahr gibt es Wear-Share im Landkreis Harz. Am 8. Oktober wollte die Initiative ihr erstes Standbein in Halberstadt aufstellen. Doch die Premiere in der Kita Waldblick in der Westerhäuser Straße musste verschoben werden.