Umweltschutz im Harz Kinderkleider kostenlos: Wear-Share Premiere in Halberstadt am 27. Oktober

Die Premiere von Wear-Share in Halberstadt musste verschoben werden. Das sind die Gründe dafür und verschoben ist nicht aufgehoben. So geht es weiter.

Von Thomas Kügler 19.10.2025, 13:30
Bei den Mühlenspatzen in Anderbeck steht schon ein Kids Schrank. Von links nach rechts: Christin Hinz, Trust René Telemann (Baby), Lisa-Marie Anton, Kita-Leiterin Sassi Schulze und Rosaenna Fahldieck.
Bei den Mühlenspatzen in Anderbeck steht schon ein Kids Schrank. Von links nach rechts: Christin Hinz, Trust René Telemann (Baby), Lisa-Marie Anton, Kita-Leiterin Sassi Schulze und Rosaenna Fahldieck. Archivfoto: René Telemann

Halberstadt - Seit einem halben Jahr gibt es Wear-Share im Landkreis Harz. Am 8. Oktober wollte die Initiative ihr erstes Standbein in Halberstadt aufstellen. Doch die Premiere in der Kita Waldblick in der Westerhäuser Straße musste verschoben werden.