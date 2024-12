2.500 Euro für Magdeburg gesammelt Harzer spenden Konzert-Einnahmen für Opfer von Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden die Einnahmen eines Konzerts in der Rübelander Baumannshöhle gespendet. Dort gastierte am 21. Dezember das Vokalensemble „LaBaZi“.