Harzerin aus Benneckenstein rettet Krebskranke mit Stammzellspende

Benneckenstein - Kurz vor dem Fest ist Julia Koch nach Hause in den Harz gekommen. Die „Ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat“, sagt die Studentin aus Benneckenstein. Vor den Bärtigen darf sie in diesem Jahr mit dem allerbesten Gewissen treten: Mit einer Stammzellspende hat Julia Koch einer kanadischen Krebspatientin das Leben gerettet.