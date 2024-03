Benneckenstein/Hasselfelde. - Die Harzsparkassen in Benneckenstein und Hasselfelde bieten ab Dienstag, 2. April, einen neuen Service für ihre Kunden an.

Ab nächster Woche wird den Kunden ein sogenannter Sparkassen-Live Service zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei handele es sich um eine vollkommen kontaktlose Beratungsmöglichkeit, die per Videogespräch in einem separaten Raum in der Filiale, einer Art Würfel, stattfinde.

Harzsparkasse stellt neues Angebot im Oberharz vor

Vorgestellt wird das neue Angebot am Mittwoch, 3. April, um 9 Uhr in der Geschäftsstelle in Hasselfelde. Wilfried Schlüter als Vorstandsvorsitzender der Harzsparkasse werde gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Haiko Elschner über den Service informieren. Bürger sind eingeladen, um Fragen zum neuen Angebot zu stellen und den neuen Service selbst auszuprobieren.

Am Freitag, 5. April, wird es in der Geschäftsstelle Benneckenstein ebenfalls einen Infotermin für Kunden geben. Dort stehe Peter Pinkernelle als Ansprechpartner von 9 bis 11 Uhr vor Ort zur Verfügung.

Zusätzlich werden laut Pressemitteilung auch die Servicezeiten durch das neue Angebot erweitert.