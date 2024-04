In Hasselfelde und Benneckenstein Harzsparkasse bietet Beratung per Videogespräch: Wie das funktioniert

Die Harzsparkasse bietet Kunden in den Filialen Hasselfelde und Benneckenstein einen neuen Service an. In einer separaten Box sind kontaktlose Besprechungen möglich. Wie das funktioniert und was dort beredet werden kann.