Hasselfelde im Oberharz feiert 800 Jahre Stadtrecht

Dorothee Rebentisch und Helgard Vogel vom Skiverein zeigten, in welcher Kleidung die Skiläufer in früheren Jahrzehnten ihrem Hobby nachgingen. Begleitet wurden sie im Festumzug anlässlich des 800. Jahrestages der Verleihung des Stadtrechtes von den Nachwuchs-Läufern des Vereins auf Rollen.

Hasselfelde - Die Macher der 800-Jahr-Feier schienen wirklich an alles gedacht zu haben: Ein strahlend blauer Himmel bildete die Kulisse für einen farbenprächtigen Festzug mit zwei Spielmannszügen aus dem Ort sowie einem aus Stiege. Es wurden nicht nur viele Szenen aus der Geschichte der Stadt seit dem Jahr 1222 und der damit erlangten Rechte, sondern auch das vielseitige Vereinsleben und die Breite an Unternehmen im Ort gezeigt. Angeführt von Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) in einer Kutsche zogen Hunderte Hasselfelder sowie Freunde und Partner mit historischen Fahrzeugen und Landwirtschaftsgeräten durch die Stadt, teils in schmucken Kostümen und mit selbst gebastelten Utensilien.