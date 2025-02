In Wernigerode ist das Geld knapp. Die neuesten Zahlen zeichnen ein düsteres Bild der finanziellen Zukunft. Trotz bisheriger Sparbemühungen kann die Harz-Stadt die Millionenlöcher in den nächsten Jahren nicht stopfen.

Millionenlöcher im Haushalt: Wernigerode muss noch intensiver sparen - was das für die Bürger bedeutet

92 Millionen Euro will die Stadt Wernigerode 2025 ausgeben. Das ist deutlich mehr, als an Einnahmen wieder reinkommt.

Wernigerode - In Wernigerode wird der Rotstift an allen Ecken und Enden angesetzt. Die Kita-Beiträge sind bereits gestiegen, die Parkgebühren, die Hundesteuern. Doch das Geld in der Stadtkasse reicht trotz gestiegener Einnahmen nicht.