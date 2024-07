Freunde elektronischer Tanzmusik kommen im Harz wieder auf ihre Kosten: Das Musikfestival Hexenwerk findet dieses Jahr vom 25. bis 28. Juli in Elbingerode statt. Was Besucher bei der mittlerweile elften Auflage erwartet.

Elektro-Musik in Elbingerode

Elbingerode. - Hinaus aus dem Alltag und hinein in den Zauberwald: Das Hexenwerk-Festival findet wieder in Elbingerode statt. Bereits zum elften Mal lockt das Musik-Event Freunde elektronischer Musik in den Harz.