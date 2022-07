Hier erhalten Long-Covid-Patienten im Harz Hilfe bei der Reha

Quedlinburg/Blankenburg - Nach überstandener Corona-Infektion leiden viele Betroffene selbst nach absolviertem Aufenthalt in einer Reha-Klinik noch lange an den Folgen der Erkrankung. Stichworte: Post Covid oder auch Long Covid. Doch was tun, wenn Erschöpfungssymptome nicht abklingen, Schmerzen in der Brust anhalten oder Konzentrations- und Koordinationsstörungen einfach nicht verschwinden?