Nach zehn Jahren in Kolumbien ist der gebürtige Rübeländer Jan Koppelin zurück in seiner Heimat. In der Baumannshöhle gibt er ein Konzert, in dem sich die Einflüsse des Landes widerspiegeln sollen.

Jan Koppelin wird am 17. August in der Baumannshöhle in Rübeland auftreten.

Rübeland. - Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass Jan Koppelin aus dem Flugzeug stieg und nach zehn Jahren sein Leben in Kolumbien hinter sich ließ: Dort hatte er sein ganzes soziales Umfeld, gründete eine Stiftung, arbeitete als Deutschlehrer. Und er fand in dem südamerikanischen Land zur Musik. Musik, die der gebürtige Rübeländer nun in seinem Heimatort präsentieren will – mit einem Konzert in der Baumannshöhle.