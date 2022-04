Wagemut in Wernigerode Humorvoll in die Geschichte Wernigerodes eintauchen - mit einem Comic

Pünktlich zur 900 Jahrfeier wird am 17. Oktober der Geschichts-Comic „Wagemut in Wernigerode“ vorgestellt. Auf humorvolle Art wird die Vergangenheit der bunten Stadt im Harz mit Bildern und Sprechblasen dargestellt. Es finden sich aber auch Persönlichkeiten aus der Gegenwart in dem Comic wieder.