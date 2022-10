Hunderte bei Demonstrationen in Wernigerode und Halberstadt

Hunderte Teilnehmer haben in Wernigerode und Halberstadt gegen Energie- und Coronapolitik demonstriert. Auf dem Markt der bunten Stadt am Harz bildete sich zeitgleich ein großer Chor der Initiative „3. Oktober - Deutschland singt und klingt“.

Landkreis Harz - Mehrere Hundert Menschen sind in am Montagabend (3. Oktober) bei Demos in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg unterwegs gewesen. Laut Polizei verliefen die angemeldeten Aufzüge in den drei Harz-Städten ohne Störungen.