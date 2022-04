Ilse und Friedrich Meyer aus Wernigerode feiern Gnadenhochzeit

Mit 20 Jahren haben sie sich kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Am 70. Hochzeitstag erzählen Ilse und Friedrich Meyer, was ihr Rezept einer glücklichen Ehe ist.

Ilse und Friedrich Meyer mit ihrem Hochzeitsfoto vom 26. April 1952. Das Ehepaar feiert in Wernigerode die Gnadenhochzeit.

Wernigerode - Ein Leben ohne den anderen kommt für Ilse und Friedrich Meyer nicht in Frage. Sie gehen abends gemeinsam ins Bett, geben sich einen Gute-Nacht-Kuss und wachen morgens nebeneinander auf. „Das war schon immer so und ist auch noch so“, sagt der 91-Jährige lächelnd. Am 26. April 2022 sind sie 70 Jahre miteinander verheiratet und feiern die Gnadenhochzeit im Kreis der Familie.