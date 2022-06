Ilsenburg heißt Geflüchtete aus der Ukraine willkommen

Ilsenburg - Sie sind da, die ersten Frauen und Kinder aus der Ukraine. Bereits zu Wochenbeginn fand eine Frau mit ihrer Tochter und zwei Kleinkindern bei Verwandten in Ilsenburg eine Unterkunft. In der Nacht zum Mittwoch kamen dann die ersten Flüchtlinge, die über den ehemaligen Ilsenburger Frank Doepelheuer in die Ilsestadt fanden. Er selbst war von einer aus der Ukraine stammenden Halberstädterin angesprochen worden, die vor vielen Jahren in Halberstadt seine Nachbarin war. Doepelheuer, der gegenwärtig versucht, den neuen Eigentümern des Waldhotels zu helfen, brachte die Neuankömmlinge erstmals dort unter.