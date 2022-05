Immer weniger Einwohner im Oberharz - nur ein Ort verzeichnet ein Plus

Oberharzstadt - „Landflucht gibt es nicht mehr“, sagt Roland Krebs. Der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Oberharz am Brocken muss es wissen: In seinen Zuständigkeitsbereich fällt das Einwohnerregister. Darin wird festgehalten, wie viele Menschen in den Ortsteilen leben und wie sich ihre Zahl entwickelt. Zwei Erkenntnisse ergeben sich daraus: Erstens schrumpft die Einwohnerschaft, aber zweitens nicht so schnell, wie man vielleicht erwartet hätte.