Teichsanierung im Harz Immer noch Ebbe im Kurtsteich: Wann wird beliebter Erholungsort in Wernigerode wieder befüllt?

Der Kurtsteich in Wernigerode ist immer noch leer. Was die Harz-Stadt nun plant, um das Erholungsgewässer wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.