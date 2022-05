In der Baumannshöhle in Rübeland herrscht Hochbetrieb

Rübeland - Hochbetrieb herrscht dieser Tage an der Baumannshöhle in Rübeland. Ständig steuern Besucher den Eingang an, besonders an den Wochenenden stehen sie mitunter Schlange. Das sei jedoch die Ausnahme, sagt der Leiter von Höhlen- und Tourismusbetrieb, Thomas Schult. „Wir haben eine sehr gute Auslastung und eher selten eine Überlastung.“ Einerseits ist er froh, dass die Besucher für die Corona-Regeln Verständnis haben, die manches verzögern, andererseits freut er sich, dass das Interesse so groß ist. Das gelte auch für 2020 – sofern geöffnet werden durfte.