Regionalgeschichte Info-Stele erinnert an NS-Justizopfer im Blankenburger Kreisgefängnis

Das Haus Tummelplatz 1 in Blankenburg kennen viele noch als Polizeirevier. Vor Ende des Zweiten Weltkriegs diente es als Kreisgefängnis. Eine nun enthüllte Info-Stele klärt über ein dunkles Kapitel der Geschichte auf und erinnert an die Opfer der NS-Justiz an diesem Außenort des Strafgefängnisses Wolfenbüttel.