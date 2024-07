Infos zu Sperrung und Umleitung Baustelle in Wernigerode rückt weiter: neue Verkehrsführung für Autofahrer

Die viel befahrene Kreuzung Ilsenburger Straße/Veckenstedter Weg in Wernigerode ist seit Wochen Baustelle. Jetzt gehen die Arbeiten in eine neue Phase. Was Autofahrer dazu wissen müssen.