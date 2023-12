Diakonie-Krankenhaus Harz und Hasselfelder starten Aktion in sozialen Medien. Bürger und Vereine können sich daran beteiligen.

Internet-Kampagne soll bei Hausarzt-Suche in Hasselfelde helfen

Aktion in sozialen Medien

Elbingerode/Hasselfelde - Mit einer Kampagne in den sozialen Medien wirbt das Diakonie-Krankenhaus Harz zurzeit für den Standort Hasselfelde und macht auf die Suche nach einem neuen Hausarzt für den Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken aufmerksam. An der Aktion beteiligen sich auch Hasselfelder.