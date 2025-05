Biederitz. Die steigenden Temperaturen locken nicht nur Hobbygärtner vor die Haustür, auch die Erdbeer-Gourmets der Gemeinde streifen wieder über die Felder am Biederitzer Ortseingang und halten Ausschau nach den saftigsten Exemplaren.

Lesen Sie auch: Neuer Öko-Park: Wo Liebespaare in Biederitz bald kuscheln können

„Die Felder in Biederitz gehen in diesem Jahr bereits in die dritte Saison“, so der 19-jährige Azubi Max Matthe, der neben der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann auf den Erdbeerfeldern von Andre Laue aushilft.

„Seit dem 14. Mai können Interessierte täglich von neun bis 19 Uhr eigenständig Erdbeeren pflücken.“ Einen Verkaufsstand gäbe es noch in Magdeburg, die Hauptzentrale sei aber in Schönebeck. Dort können neben Erd- sowie Himbeeren auch Kürbisse und nun sogar Melonen geerntet werden.

Oft gelesen: Phänomen in Gerwisch: Rentnerin therapiert mit Emotionsgerät

Während der Azubi im dritten Lehrjahr am Eingang des Geländes das Wiege-Häuschen hütet, beackert Andre Laue mit seinem Traktor bereits das nächste Feld. So, dass es im nächsten Jahr wieder regionales Obst zum Selbstpflücken gibt.