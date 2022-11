Ist Ilsenburg vor nächster Flut sicher?

Reiner Haseloff (links) und Denis Loeffke betätigen manuell den Regler, mit dem der Wasserablauf am neuen Verteilerbauwerk des Suenbachs in Ilsenburg künftig koordiniert werden kann.

Ilsenburg - Die Stadt Ilsenburg ist in Bezug auf den Hochwasserschutz um ein weiteres wichtiges Puzzleteil reicher. Acht Jahre nach seiner ersten Stippvisite kehrte Ministerpräsident Reiner Haseloff auf Einladung von Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (beide CDU) an jenen Ort zurück, an dem er im Juli 2014 die Folgen des ersten von zwei Hochwassern im damaligen Jahrzehnt in Augenschein nahm.