40 Frauen aus der ganzen Welt wetteifern in wenigen Tagen um den Titel „Top Model of the World“. Bei der Miss-Wahl, die in Ägypten stattfindet, ist auch eine Wernigeröderin vertreten: Barbara Arndt. Wie sie ihre Chancen einschätzt und auf beleidigende Kommentare im Internet reagiert.

Ist sie die schönste Frau der Welt? Schönheitskönigin aus Wernigerode kämpft um den Titel „Top Model of the World“

Wernigerode. - In wenigen Stunden hebt der Flieger ab: Die Wernigeröderin Barbara Arndt reist zum ersten Mal in ihrem Leben nach Ägypten, in den Tourismusort Hurghada. Doch um Urlaub geht es nicht. Stattdessen stellt sich die Harzerin dem Wettbewerb ihres Lebens. Sie will das „Top Model of the World“ werden.