  4. IT-Panne blockiert Kommunalpolitik in Wernigerode: Stadtratssitzung kurzfristig abgesagt

Die Würfel sind gefallen: Aufgrund der massiven Störungen auf der Internetseite der Stadt Wernigerode muss die für Donnerstag, 19. Februar, geplante Stadtratssitzung verschoben werden. Welche Konsequenzen damit verbunden sind.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 17.02.2026, 14:24
Der kommunale Internetauftritt der Stadtverwaltung Wernigerode ist seit Wochen gestört – das hat jetzt direkte Auswirkungen auf die am Donnerstag (19. Februar) geplante Stadtratssitzung.
Wernigerode. - Wie Wernigerodes Hauptamtsleiter Roy Radünzel am Dienstag, 17. Februar, auf Nachfrage gegenüber der Redaktion mitteilt, wird die Einladung zur geplanten Stadtratssitzung am Donnerstag, 19. Februar, aufgehoben und eine komplett neue Ratssitzung anberaumt.