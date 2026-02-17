Ratsinfosystem gestört IT-Panne blockiert Kommunalpolitik in Wernigerode: Stadtratssitzung kurzfristig abgesagt

Die Würfel sind gefallen: Aufgrund der massiven Störungen auf der Internetseite der Stadt Wernigerode muss die für Donnerstag, 19. Februar, geplante Stadtratssitzung verschoben werden. Welche Konsequenzen damit verbunden sind.