Ratsinfosystem gestört IT-Panne blockiert Kommunalpolitik in Wernigerode: Stadtratssitzung kurzfristig abgesagt
Die Würfel sind gefallen: Aufgrund der massiven Störungen auf der Internetseite der Stadt Wernigerode muss die für Donnerstag, 19. Februar, geplante Stadtratssitzung verschoben werden. Welche Konsequenzen damit verbunden sind.
Aktualisiert: 17.02.2026, 14:24
Wernigerode. - Wie Wernigerodes Hauptamtsleiter Roy Radünzel am Dienstag, 17. Februar, auf Nachfrage gegenüber der Redaktion mitteilt, wird die Einladung zur geplanten Stadtratssitzung am Donnerstag, 19. Februar, aufgehoben und eine komplett neue Ratssitzung anberaumt.