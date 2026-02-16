Eternity Technologies vor Umzug Batterie‑Werk verlässt Wernigerode: Neue Pläne für Gelände an Steinerner Renne überraschen
Eternity Technologies zieht nach Thale um – für das alte Gelände der Batteriefabrik an der Steinernen Renne in Wernigerode bahnt sich damit ein radikaler Wandel an.
Aktualisiert: 17.02.2026, 15:23
Wernigerode. - Der Batterie-Hersteller Eternity Technologies schließt sein traditionsreiches Werk an der Steinernen Renne – vielen Harzern unter dem Namen Werbat (Wernigeröder Batterie GmbH) bekannt. Für das Firmen-Gelände ganz im Südwesten des Stadtteils Hasserode eröffnen sich so ganz neue Perspektiven.