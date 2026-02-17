Zwei Kalkulationen von der Abfallentsorgungsgesellschaft des Landkreises Stendal und Cont-Trans, die sich bis in die Rechtschreibfehler glichen und ein anonymer Briefumschlag. Der Prozess dazu platzte – und könnte nie neu aufgerollt werden. Was dahintersteckt.

Eine Mülltonne mit dem Logo des Abfallentsorgers Cont-Trans.

Stendal - Vor mehr als drei Jahren, am 12. Januar 2023, ist ein Strafprozess im Zusammenhang mit einer Ausschreibung zur Müllentsorgung im Kreis Stendal im Jahre 2017 am Amtsgericht Stendal geplatzt. Einen Termin für einen neuen Prozess gibt es immer noch nicht.