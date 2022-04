Kameraden in Blankenburg bei Löscheinsatz mit Axt gedroht

Blankenburgs freiwillige Feuerwehr eilte am Ostermontag gegen 21.15 Uhr wegen einer bedrohlichen Feuersäule in die Gartensparte an der Husarenstraße. Doch erst nach dem Anrücken eines massiven Polizeiaufgebots konnten die Kameraden das Gartenfeuer ablöschen.

Foto: Feuerwehr Blankenburg