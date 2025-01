Heike Krüger, langjährige Kämmerin der Stadt Oberharz am Brocken, verabschiedet sich Ende Januar aus der Verwaltung: Was sie in ihrer Zeit erlebt hat und wer ab Februar die Finanzen der Stadt leitet.

Stadt Oberharz am Brocken. - Es war eine sehr lange Zeit, doch die Arbeit habe sie „immer gern gemacht“, sagt Heike Krüger. Nun, nach mehr als 40 Jahren, hört die Kämmerin der Stadt Oberharz am Brocken auf. Am 31. Januar 2025 ist offiziell ihr letzter Arbeitstag in der Verwaltung.