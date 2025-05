Stiege. - Das Interesse an der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend, 21. Mai 2025, war groß. Noch nie habe er während seiner Amtszeit so viele Menschen bei der Sitzung begrüßen dürfen, sagte Ortsbürgermeister Marko Brandt (Wählergruppe „Heimat Stiege“). Der Grund für die hohe Besucherzahl: An dem Abend wurde über den desolaten Zustand der Straßen des kleinen Oberharz-Ortes gesprochen.

