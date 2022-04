Freizeit Kinder können in Benneckenstein bald Mini-Panzer fahren

Sie sind klein, wendig und vermutlich bald eine Topattraktion im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Junge und ältere Gäste können künftig in zwei Fahrzeugen in Gestalt von Minipanzern über das Gelände fahren.