Die kleinste Holzkirche Deutschlands in Elend ist ein echter Geheimtipp für Harz-Urlauber. Zuletzt war das Wahrzeichen Baustelle. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen: Neue Wege, Apfelbäume und ein festlicher Vorplatz laden zum Verweilen ein. Was Besucher dort erwartet.

Elend im Harz: Deutschlands kleinste Holzkirche erstrahlt in neuem Glanz

Die Holzkirche in Elend mit dem neu gestalteten Vorplatz.

Elend. - Sie ist zu einem beliebten Ausflugsziel im Oberharz geworden: Die wohl kleinste Holzkirche Deutschlands in Elend. Um Einwohnern und Besuchern den Aufenthalt in und an der Kirche sowie im Ort attraktiver zu gestalten sowie das Gebäude zu erhalten, wird die kleine Kirche seit Jahren Stück für Stück erneuert. Ein langer Prozess, der 2019 begann und nun zu seinem Ende kommt.