Nach Misshandlungsvorwürfen gegen eine Wernigeröder Kita schildert eine Mutter, was ihrem Kind widerfahren sei. Sie berichtet von Drohungen und Einsperren.

Gewalt gegen Kinder in Wernigerode

Nachdem ihre Tochter in die Wernigeröder Kita „Musikus“ gekommen ist, hat sie sich stark verändert, berichtet eine Mutter.

Wernigerode. - „Das, was in der Kita ‚Musikus‘ geschehen sein soll, ist kein Einzelfall“, betont eine Wernigeröderin. „Wir haben es gerade einmal acht Wochen dort ausgehalten – dann reichten wir die fristlose Kündigung ein.“ Viel zu groß sei die Sorge um ihre Tochter gewesen. Diese habe schon noch wenigen Tagen in der Einrichtung begonnen, sich auffällig zu verhalten.