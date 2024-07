Wernigerode. - Tierischer Zuwachs im Wernigeröder Bürgerpark: Seit dem 4. Juli 2024 trabt eine kleine Esel-Dame durch das Drei-Generationen-Gehege. Denn sie teilt es sich mit ihrer Mutter Wilhelmine und ihrer Großmutter Hermine, die schon seit der Öffnung der grünen Oase am Dornbergsweg die Besucher begrüßt. Der Vater stammt laut Park-Sprecherin Kati Müller aus dem Huy.

Der putzige Jungesel wurde nach circa einem Jahr Tragezeit in der Nacht geboren und erfreut sich bester Gesundheit.

Post oder E-Mail

Doch bis jetzt steht sie noch namenlos zwischen den anderen Exemplaren aus der Ordnung der Unpaarhufer. Aus diesem Grund können Sie uns gerne wieder Ihre Namensvorschläge für den Bürgerpark-Nachwuchs zukommen lassen. Schicken Sie uns Ihre Namensvorschläge für die kleine Eselstute per Post an Harzer Volksstimme, Breite Straße 48, 38855 Wernigerode oder per E-Mail an redaktion.wernigerode@volksstimme.de. Bitte geben Sie ihren Vor- und Zunamen, die vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer an. Einsendeschluss ist Sonntag, 18. August, 23 Uhr.

Wie die Stute später heißen wird, entscheidet eine Jury aus Volksstimme- und Park-Mitarbeitern. Die zukünftigen Namensgeber werden dann zur Taufe in den Bürgerpark eingeladen.