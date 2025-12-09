Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg haben 2022 einen Kurzfilm gedreht, der unter anderem im Oberharz spielt. Thema des Films ist das Klima und wie sich dieses in Zukunft auswirken könnte. Nun feiert der Film seine TV-Premiere.

Klima als Thema: Im Oberharz gedrehter Kurzfilm ist bald im TV zu sehen

Der Film „Anna – A Tale for Tomorrow“ wurde unter anderem im Harz gedreht.

Oberharz am Brocken. - Die 16-jährige Anna wird von alptraumhaften Visionen einer durch Klimakatastrophen und Kriege zerstörten Zukunft geplagt. Eines Tages wacht sie auf unerklärliche Weise im Jahr 2082 auf – und ihre schlimmsten Alpträume sind wahr geworden. Diese düstere Vision zeichnet der Kurzfilm „Anna – A Tale for Tomorrow“, der teils im Oberharz gedreht wurde und bald im TV zu sehen sein wird.