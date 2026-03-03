weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Workshop für Blockflöten: Zwei Tage Musikseminar: Junges Ensemble entdeckt neue Techniken und Musikwissen

Der Fli-Fla-Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Gardelegen absolvierte ein intensives Musikseminar mit professioneller Anleitung. Blockflöten-Spieler lernten neue Stücke, Musiktheorie und Techniken, üben gemeinsam das Zusammenspiel und erweiterten ihre Kenntnisse in Flötenpflege und musikalischer Interpretation.

03.03.2026, 08:00
Der Fli-Fla-Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Gardelegen hatte sich für ein Wochenendseminar professionelle Hilfe geholt: die gebürtige Ungarin Petra Zámbó.
Gardelegen. - Spannende Tage liegen hinter dem Fli-Fla-Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Gardelegen. Zwei Tage lang probten sie unter fachlicher Anleitung neue Stücke, neue Techniken und lernten zudem auch viel über Musiktheorie.